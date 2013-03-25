Родственники Березовского пока не просили разрешения хоронить его в России

Никто из родственников Бориса Березовского, скончавшегося в субботу в Великобритании, пока не обращался к московским властям с просьбой о его захоронении на каком-либо из столичных кладбищ.

Об этом сообщил источник в горадминистрации, пишет РИА Новости.

"Полная тишина. Никто к нам пока не обращался", — сказал собеседник агентства.

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В столичном департаменте торговли и услуг подтвердили, что в настоящий момент запросов от родственников или близких Березовского к ним не поступало.

Напомним, Березовский скончался 23 марта на 68-м году жизни. Его тело было обнаружено в его доме в районе населенного пункта Аскот в графстве Беркшир. Среди возможных версий смерти бизнесмена — сердечный приступ и самоубийство.

Следователи не называют официальную причину смерти до завершения патологоанатомической экспертизы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о похоронах опального олигарха, если поступит соответствующее обращение.

Березовский хотел, чтобы его похоронили в храме в подмосковной Тарасовке. Православие Березовский принял в 1994 году, после того как на него было совершено покушение, обряд проходил в храме в подмосковной Тарасовке. Там же, на кладбище у церкви, бизнесмен и мечтал обрести покой. Однако служители храма заверили, что на территории церкви хоронят только людей, много сделавших для прихода. Березовский же, по словам настоятеля храма отца Федора, с момента крещения ни разу в церкви не появлялся и ничего приходу не жертвовал.