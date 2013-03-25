России придется встать в очередь за активами Березовского - эксперт

Российским властям, если они заявят права на часть активов предпринимателя Бориса Березовского, скончавшегося в пригороде Лондона 23 марта, придется встать в очередь.

Об этом сообщил партнер британской юридической фирмы Collyer Bristow Джеймс Бэдкок (James Badcock), пишет РАПСИ.

"Если дело о наследстве будет рассматриваться в соответствии с предписанием суда о несостоятельности в Англии, то любому российскому кредитору необходимо будет обратиться к управляющему наследством и представить заявление наряду с другими кредиторами. При наличии активов в России, местный суд может распорядиться касательно этих активов в соответствии с законодательством РФ, в то время как согласно английскому праву активы умершего во всем мире должны перейти управляющему", — сказал Бэдкок.

Российская генпрокуратура сообщила, что будет добиваться возврата активов, незаконно нажитых Березовским и его сообщниками и легализованных ими за рубежом, поскольку Уголовный кодекс РФ предусматривает возможность конфискации имущества за организацию и участие в преступном сообществе.

Смерть Бориса Березовского: все подробности

В целом, по словам британского юриста, что касается наследства покойного, имеется несколько аспектов, имеющих международный характер, из-за которых с администрированием его наследства и процедурой обращения кредиторов могут возникнуть трудности. "Во-первых, очевидно, предстоит сложный процесс установления, чем он владел, где это находится и кто может заявить права на его наследство. Кроме того, вполне вероятно, что при жизни он перевел активы на управляющих или номинальных владельцев или были другие договоренности, в соответствии с которыми активы числились на сторонних лицах", — полагает Бэдкок.

Также юрист обратил внимание на то, что в соответствии с английским правом о несостоятельности управляющий может аннулировать некоторые сделки, заключенные покойным перед своей смертью, например, если целью этих сделок было скрыть их от кредиторов.

Напомним, Березовский скончался 23 марта на 68-м году жизни. Его тело было обнаружено в его доме в районе населенного пункта Аскот в графстве Беркшир. Среди возможных версий смерти бизнесмена — сердечный приступ и самоубийство.



Следователи не называют официальную причину смерти до завершения патологоанатомической экспертизы.