На Кипре большинство банков возобновит свою работу уже завтра

На Кипре большинство банков откроется уже во вторник, 26 марта, Bank of Cyprus и Popular Bank возобновят свою работу в четверг,28 марта.

Об этом сообщил источник в ЦБ Кипра, пишет РИА Новости.

"Все банки, кроме Bank of Cyprus и Popular Bank, откроются во вторник", — сказал собеседник агентства.

Банки Кипра из-за кризиса не работают с 15 марта. Ранее в понедельник министр финансов Кипра Михалис Саррис заявил, что точная дата их открытия будет согласована с европейскими партнерами, но цель — сделать это как можно быстрее.

Как сообщалось, Еврогруппа в ночь на понедельник снял угрозу дефолта Кипра, достигнув соглашения о предоставлении Никосии финансовой помощи в размере 10 миллиардов евро.

По условиям соглашения, второй крупнейший банк Кипра Laiki Bank будет реструктуризован. Все депозиты до 100 тысяч евро, а также "хорошие" активы из Laiki Bank перейдут в Bank of Cyprus.

Налог на депозиты свыше 100 тысяч евро в Bank of Cyprus составит около 30%. Вклады до 100 тысяч евро не пострадают.