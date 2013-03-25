В деле о наследстве важно местожительство Березовского - эксперт

Рассмотрение дела о наследстве опального олигарха Бориса Березовского, найденного мертвым в пригороде Лондона 23 марта, зависит от того, будет ли настоящим местом его жительства признана Великобритания или Россия.

Об этом заявил руководитель группы по работе с частными клиентами лондонской юрфирмы Pemberton Greenish Джон Гудчайлд, сообщает РИА Новости.

Это особенность английского права, и при определении настоящего места проживания человека учитывается ряд факторов. Проживание на протяжении длительного времени в Англии вовсе не свидетельствует о том, что это постоянное место жительства человека. Особенно это характерно для иностранных бизнесменов, которые могут долгое время проводить в Великобритании, отметил юрист.

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По его словам, многие сами отказываются признавать Англию как место своего основного места жительства, поскольку это не выгодно в том числе из-за налоговой политики. Другие отказываются, говоря, что хотели бы вернуться в ту же Россию при других обстоятельствах.

Тем не менее, независимо от того, будет ли Березовский признан "россиянином", вопрос о земле в Англии, если он встанет в деле о его наследстве, будет рассматриваться с применением английского права, независимо от наличия или отсутствия завещания. Что касается прочих активов, суд будет обращаться к праву той страны, проживание в которой будет признано основным. В случае с Березовским это может быть российское право.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, распределение наследства должно осуществляться по завещанию. При его отсутствии законодательство предполагает распределение имущества между родственниками и близкими согласно степеням родства. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

Как сообщалось, сам Березовский незадолго до своей смерти написал письмо Владимиру Путину, где просил разрешения вернуться в Россию.

Напомним, Березовский скончался 23 марта на 68-м году жизни. Его тело было обнаружено в его доме в районе населенного пункта Аскот в графстве Беркшир. Среди возможных версий смерти бизнесмена — сердечный приступ и самоубийство.



Следователи не называют официальную причину смерти до завершения патологоанатомической экспертизы.