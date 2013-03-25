Глава британской контрразведки уходит в отставку

Глава британской контрразведки МИ-5 Джонатан Эванс в апреле уходит в отставку.

Об этом заявила сегодня в парламенте министр внутренних дел Соединенного королевства Тереза Мэй. Имя преемника Эванса пока не объявлено, пишет ВВС

Мэй сообщила, что Эванс покидает свой пост в связи с окончанием срока полномочий. Она поблагодарила сэра Джонатана за 33 года работы в британских спецслужбах и "неоценимый вклад в обеспечение национальной безопасности".

В частности, министр отметила его вклад в успех Олимпийских и Паралимпийских игр в Лондоне летом 2012 года.

"За годы его работы в контрразведке он выполнял самые разные задачи, от борьбы со шпионажем до разработки и внедрения ключевых положений в области безопасности и - в последнее время - боролся с угрозой международного терроризма", - сказала министр.

"В качестве генерального директора он руководил МИ-5 в чрезвычайно сложные времена новых вызовов и угроз, в частности, после (взрывов на лондонском транспорте) 7 июля 2005 года", - добавила она.

В начале своей карьеры в МИ-5 в 1980-1990-е годы сэр Джонатан Эванс занимался в основном проблемой ирландского терроризма. В 1999 году его перевели на международные контртеррористические расследования.

Эванса назначили директором МИ-5 по международному контртерроризму всего за 10 дней до нападений на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года.В апреле 2007 года Эванс сменил на посту генерального директора МИ-5 леди Элизу Маннингэм-Буллер.