Названа причина смерти Бориса Березовского

Полиция Британии опубликовала первые результаты вскрытия тела Бориса Березовского.

Британские патологоанатомы, проводившие вскрытие тела Бориса Березовского, считают, что причина смерти – повешение, пишет Вести.ру.

Эксперты не обнаружили следов насилия, и полиция утверждает, что у нее нет оснований полагать, что к смерти беглого олигарха кто-то причастен. Таким образом, версия о самоубийстве, похоже, становится приоритетной.

Смерть Бориса Березовского: все подробности

Результаты вскрытия были опубликованы в ночь на вторник. Полиция утверждает, что это еще не конец расследования. Будет проведена токсикологическая экспертиза и анализы тканей, это займет еще несколько недель. После всех этих процедур будет официально названа причина смерти.

Загородный дом, где было обнаружено тело Березовского, и прилегающая к нему территория будут оцеплены еще как минимум сутки – там по-прежнему работают криминалисты. Вилла принадлежит бывшей жене Березовского Галине Бешаровой. Она утверждает, что рядом с его телом был обнаружен шарф, а один из друзей бизнесмена Николай Глушков заявил британской прессе, что, по его мнению, Березовского задушили. При этом еще один близкий друг скончавшегося Юлий Дубов не исключает, что Березовский мог покончить с собой. В интервью газете The Daily Telegraph он рассказал, что побывал в доме, где нашли олигарха, и говорил с телохранителем, который вызвал медиков и полицию.

Можно не сомневаться, что внезапная и загадочная смерть Березовского будет расследоваться с особой тщательностью – слишком большой у этого дела резонанс. В ближайшее время родственники Березовского должны определиться, где пройдут похороны. Не исключено, что в России, куда, по имеющимся сведениям, в последние месяцы страстно желал вернуться беглый олигарх.

Напомним, Березовский скончался 23 марта на 68-м году жизни. Его тело было обнаружено в его доме в районе населенного пункта Аскот в графстве Беркшир. Ранее среди возможных версий смерти бизнесмена — сердечный приступ и самоубийство.

фото; видео: vesti.ru