Представитель Абрамовича опроверг информацию о допросе бизнесмена

Российский бизнесмен Роман Абрамович не был ни задержан, ни допрошен в США.

Об этом заявил представитель владельца футбольного клуба Челси Джон Манн, пишет РИА Новости.

"Роман Абрамович не был задержан и не был допрошен ФБР. Информация адвоката Добровинского не соответствует действительности", - заявил Манн.

О том, что Абрамович был задержан на территории США агентами ФБР по заданию Ми-6 в связи со смертью Березовского, РБК-ТВ сообщал ранее, не называя источник. Нью-йоркское отделение ФБР отвергло сообщения об аресте Абрамовича.

Пресс-секретарь бизнесмена Джонн Манн подтвердил, что Абрамович находится на территории Соединенных Штатов.

Ранее адвокат Добровинский заявил, что Абрамовича допросили по делу о коррупции, которая, по мнению США, могла иметь место при выборе страны для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.