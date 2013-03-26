Переворот в Центральной Африке: лидер повстанцев отменил конституцию и назначил себя президентом

В Центрально-Африканской Республике лидер повстанцев Мишель Джотодия, объявивший себя президентом страны после захвата столицы, заявил о приостановлении действия конституции, а также о роспуске парламента и правительства ЦАР, сообщает France Press.

"Я считаю необходимым приостановить действие конституции от 27 ноября 2004 года, распустить парламент, а также и правительство. Во время этого переходного периода, который приведет нас к свободным, честным и прозрачным выборам, я буду управлять страной с помощью указов", - заявил Джотодия, пишет РИА Новости.

Как сообщалось, лидер повстанческой группировки Селека Мишель Джотодия, боевики которой захватили столицу Центральноафриканской Республики Банги, 24 марта объявил себя новым президентом и заявил, что действует в рамках январского соглашения о перемирии между властями и оппозицией, сообщает французская радиостанция RFI.

По данным дипломатических источников, в столице государства, Банги, воцарилась анархия. Мародеры - в числе которых как мятежники, так и местные жители, - врываются в магазины и частные дома и угоняют припаркованные на улицах автомобили. Представители мятежников заявляют, что силы повстанцев "начали занимать позиции по всей территории столицы, чтобы восстановить спокойствие и остановить мародеров".

Франция более чем в два раза усилила свой контингент в Центральноафриканской Республике, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны. 350 военнослужащих в срочном порядке переброшены в Банги из Габона. Таким образом, численность французских сил в ЦАР достигла 600 человек. По поступающим с места событий сообщениям, они контролируют столичный аэропорт и обеспечивают безопасность посольства Франции.

Боевые действия в стране развернулись в конце 2012 года, когда участники предыдущей гражданской войны обвинили власти в несоблюдении условий мирного соглашения, заключенного в 2007 году.

Как минимум девять солдат армии ЮАР, подразделения которой входят в международные силы, поддерживающие официальные власти ЦАР, были убиты в ходе боя с мятежниками.

Правительственные чиновники подтвердили, что мятежники захватили город с населением более 600 000 человек.