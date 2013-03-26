Северная Корея готовится нанести удар по США

В КНДР ракетно-артиллерийские части Вооруженных Сил приведены в полную боевую готовность.

Приказ об этом ранее был отдан военным командованием страны, передает "Интерфакс".

"С этого момента верховное командование Корейской народной армии переводит на полную боеготовность все подразделения дальнобойной артиллерии, включая стратегические ракетные подразделения, которые возьмут на прицел все вражеские базы на континентальной части США, Гавайях и Гуаме", - говорится в сообщении агентства ЦТАК.

Кроме того, ракетным частям приказано готовится к нанесению ударов по континентальной территории США, а также по островам Гуам и Гавайи.

Как сообщалось ранее, представитель высшего военного командования КНДР заявлял, что Северная Кореяракетные удары

Напомним, 13 марта КНДР объявила недействительным соглашение о перемирии с Южной Кореей. КНДР также выступила с угрозой нанести ядерный удар по территории США.