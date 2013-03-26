Охранник рассказал о последних часах жизни Березовского

Предприниматель Борис Березовский незадолго до смерти отправил своего единственного охранника выполнять ряд поручений и оставался в особняке один,

Тело Березовского было найдено его охранником в субботу днем в ванной дома, где он проживал, в деревне Аскот в английском графстве Беркшир. Пишет РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

Писатель Юрий Дубов, который являлся близким другом Березовского, сообщил, что ему удалось поговорить с охранником Березовского, который, по данным британских СМИ, является ключевым свидетелем в расследовании.

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По словам охранника, олигарх оставался в одиночестве примерно пять часов перед тем, как его обнаружили мертвым. Охранник, имя которого не называется, сообщил, что вышел по поручениям из особняка около 10 часов утра субботы, а когда вернулся примерно в 15 часов дня, то заметил телефон Березовского с тремя пропущенными вызовами.

"Он (охранник) встревожился и взломал закрытую дверь в ванную (где было обнаружено тело олигарх). Охранник не нашел предсмертной записки. По его словам, Березовский был полностью одет, крови не было видно", — сказал Дубов.

По словам друзей Березовского, его бывшая супруга, которая владеет особняком в Аскоте, видела рядом с телом Березовского шарф, из-за чего в СМИ были выдвинуты версии, что Березовского могли убить. Кроме этого, как пишет издание, некоторые близкие знакомые Березовского скептически отнеслись к версии о самоубийстве.

Напомним, 26 марта британская полиция опубликовала результаты вскрытия тела Березовского. Они указывают на то, что причиной его смерти стало удушение, однако следов насилия нет.

Полиция говорит о том, что причиной смерти Березовского могло стать самоубийство. Однако слова "суицид" в сообщении следствия нет. Ранее полиция заявляла, что не видит "участия третьей стороны" в кончине олигарха. Полицейские подчеркивают и то, что формальная процедура опознания до сих пор не прошла, она состоится сегодня.