На Москву обрушился мощный трехдневный снегопад

В Москве в минувшие выходные начался сильный снегопад, который уже принес треть месячной нормы осадков.

Как говорят синоптики, этот снегопад, который длился целых три дня, стал последним в этом сезоне, вскоре зима покинет московский регион, а снег сменится дождем, пишет РИА Новости.

"Больше таких обильных снегопадов в Москве не ожидается. Во вторник местами пройдет небольшой снег, а потом из-за антициклонального характера погоды в городе будет сухо и солнечно... ", — сказала специалист центра погоды "Фобос".

"Уже сейчас можно констатировать, что самый сухой (по климату) месяц в году в столице "выдал" 200% нормы осадков", — отмечают синоптики.

Однако, город, несмотря на непогоду, живет по привычной для этой зимы схеме: коммунальщики в усиленном режиме ликвидируют последствия метели, автомобилисты стоят в многокилометровых пробках, а пешеходы "бьют рекорды" в прыжках через сугробы.

На уборку вышли более 15 тысяч единиц техники и около 36 тысяч дворников, при очистке дорог и тротуаров особое внимание уделяется подходам к метро и остановкам общественного транспорта.

Специальные бригады рабочих очищают крыши от снега и наледи. На второстепенных дорогах ситуация пока складывается хуже.

Между тем, количество мелких ДТП увеличилось сразу на 8,5%: 23 марта произошло 1,6 тысячи ДТП, 24 марта - уже 1,8 тысячи.

Напомним, 23 марта в Киеве из-за рекордного снегопада было объявлено чрезвычайное положение.