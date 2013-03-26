Папа Франциск пригрозил закрыть банк Ватикана за коррупцию

Новый Папа Римский Франциск рассмотрит возможность закрытия банка Ватикана, который в последнее время оказался в центре громких финансовых скандалов.

Об этом со ссылкой на председателя Папского Совета по массовым коммуникациям архиепископа Клаудио Мариа Челли сообщает The Times.

Архиепископ заявил, что данное решение может быть принято на основе официального обращения двух кардиналов во время всеобщей конгрегации, предшествовавшей конклаву.

По его словам, при принятии решения Папа будет руководствоваться принципами прозрачности и "приверженности международному законодательству и нормам в этой сфере", включая те, что касаются отмывания денег.

Банк Ватикана неоднократно оказывался в центре громких финансовых скандалов, а его прежний руководитель Этторе Готти Тедески был уволен из-за подозрений в отмывании денег. В феврале главой банка был назначен Эрнст фон Фрейберг.

В конце 2010 года Ватикан принял решение о создании Управления финансовой информации с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

фото: valerietan.com