У Депардье угнали скутер, на котором он устроил пьяное ДТП

Неизвестные украли в Париже у французского актера Жерара Депардье скутер, на котором он был задержан в ноябре 2012 года за вождение в нетрезвом виде.

Депардье сам сообщил в парижскую полицию о пропаже транспортного средства. По данным представителя полиции, скутер было припаркован в седьмом округе столицы на улице Лилль, сообщает сайт радиостанции France Bleu.

Ранее "Главред" сообщал, что 29 ноября в Париже Депардье, управляя скутером, попал в небольшое ДТП. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали его. Тест на алкоголь показал, что его содержание в крови актера в момент аварии более чем в три раза превышало максимально допустимые пределы.

В январе актер не явился в суд на слушания по своему делу, где у него была возможность признать себя виновным по упрощенной процедуре, дело было передано в исправительный суд. Согласно французским законам, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере до 4,5 тысячи евро и лишение свободы сроком до двух лет.

Также напомним, что позднее Депардье, возмущенный планами правительства Франции увеличить "налог на богатых" до 75%, отказался от французского гражданства и переехал в бельгийский город Нешэн. В начале января актер получил российское гражданство, после чего посетил Мордовию и выразил желание обосноваться в республике.