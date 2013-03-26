Полиция не исключает, что Березовский повесился

То, что тело российского бизнесмена Бориса Березовского было обнаружено лежащим на полу, не исключает повешения как возможной причины смерти.

Об этом заявил представитель полицейского округа Темз-вэлли, пишет РИА Новости.

Как утверждают российские специалисты в области судебно-медицинской экспертизы, озвученной британской стороной информации недостаточно для того, чтобы сделать какие-то однозначные выводы о произошедшем, в том числе о том, повесился ли он сам или речь идет о применении насилия.

"Тот факт, что тело было обнаружено на полу, не исключает того, что в какой-то момент оно висело", — сказали в полиции.

Смерть Бориса Березовского: все подробности

Полиция по-прежнему не выдвигает официальных версий смерти бизнесмена, рассматривая причины его кончины как "необъяснимые" до окончания токсикологических и гистологических тестов, которые могут занять несколько недель.

Напомним, 26 марта, были обнародованы предварительные результаты вскрытия тела Березовского, проведенного патологоанатомом МВД Великобритании. По данным эксперта, причиной смерти предпринимателя стало повешение.