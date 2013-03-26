У патриарха Кирилла предложили ввести в школах курс "Смысл жизни"

В Русской православной церкви предложили ввести в школах предмет "Смысл жизни".

Такое предложение высказал протоиерей Димитрий Смирнов, передает Lenta.ru.

"Хороши алгебра с геометрией, хороши и география с биологией, хороша и русская литература, но главной проблемы они не решают", — заявил он.

Также священник подчеркнул, что русским людям необходимо изменить сознание.

"Нужно поменять смысл жизни и ее направление", — констатировал отец Димитрий.

По мнению протоиерея, именно погоня за ложными целями привела к тому, что в России "люди в основном угрюмые и несчастные".

В качестве основных направлений развития отец Димитрий назвал осознание ответственности перед Богом и людьми, а также исполнение Божьей воли.

Отметим, что протоиерей Димитрий Смирнов был включен в состав Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства в марте 2013 года. До этого он являлся главой синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.

О назначении стало известно через два месяца после того, как отец Димитрий предложил вернуть в России налог на бездетность, существовавший в СССР.

Как известно, с 1 сентября 2012 года в большинстве российских школ ввели курс основ религиозной культуры и светской этики, в состав которого в том числе входят модули, посвященные основным исповедуемым в стране религиям.

В январе 2013 года патриарх РПЦ выразил обеспокоенность тем, что в Москве малое количество школьников выбрало модуль "Основы православной культуры".