Вскрытие тела Березовского не внесло ясности в причину его смерти

Предварительные результаты вскрытия тела олигарха Бориса Березовского не внесли, как это ожидалось, ясность, а породили еще больше вопросов о причине его смерти.

Полиция по-прежнему не выдвигает официальных версий смерти бизнесмена, рассматривая причины его кончины как "необъяснимые" до окончания токсикологических и гистологических тестов, которые могут занять несколько недель. При этом родственникам Березовского еще только предстоит опознание тела, пишет РИА Новости.

По данным исследования, проведенного патологоанатомом МВД Великобритании, причиной смерти предпринимателя могло стать повешение.

Смерть Бориса Березовского: все подробности

При этом представители полиции подтвердили информацию о том, что тело олигарха нашли на полу.

Опрошенные эксперты считают, что пока рано говорить о том, покончил ли Березовский жизнь самоубийством или речь идет о насилии.

В ночь на вторник полиция округа Темз-Вэлли в Лондоне озвучила результаты вскрытия тела Березовского, согласно которым причиной его смерти могло стать повешение, однако следов насилия обнаружено не было.

"Патологоанатом не нашел ничего, что указывало бы на борьбу", — говорится в сообщении.

Ранее выдвигались версии о том, что причиной смерти Березовского мог стать инфаркт или остановка сердца.

Еще предстоят дальнейшие исследования, включая токсикологическую и гистологическую экспертизы, результаты которых, вероятно, станут известны через несколько недель.