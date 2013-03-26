Хорватия с 1 июля станет членом Евросоюза

Евросоюз заявил об отличной работе Хорватии по выполнению требований для членства и с 1 июля готов принять страну в качестве полноправного члена.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

"Еврокомиссия делает вывод, что Хорватия будет готова присоединиться к Европейскому союзу 1 июля 2013 года", - говорится в заключительном докладе Еврокомиссии по подготовке Хорватии к членству в ЕС.

Таким образом, балканская страна станет 28 членом Евросоюза.

Еврокомиссар по расширению и европейской политике соседства Штефан Фюле, оценивая прогресс Хорватии, отметил, что страна "проделала отличную работу и готова занять свое место в ЕС".

"Это настоящая веха в истории Хорватии. Годы упорного труда на пути к ЕС наконец увенчались успехом", - заявил он в Загребе 26 марта.

Фюле выразил уверенность, что вскоре и остальные западнобалканские страны последуют примеру Хорватии.

В октябре 2012 года ЕС поставил перед Хорватией целый ряд задач, которые страна должна была выполнить до предполагаемой даты вступления в Евросоюз, в частности, урегулирование ситуации вокруг приватизации судостроительных предприятий, продолжение борьбы с коррупцией и усиление пограничной полиции, которая будет охранять хорватские рубежи ЕС.

Жители Хорватии проголосовали за вступление страны в ЕС на всенародном референдуме в январе 2012 года. "За" тогда высказались 66,24% проголосовавших.

Среди 27 стран-членов Евросоюза соглашение о вступлении Хорватии в организацию пока не ратифицировали Словения, Дания и Германия.