Хорватия с 1 июля станет членом Евросоюза

Хорватские власти выполнили все требования Европейского Союза и с 1 июля 2013 года эта страна войдет в ЕС.
Евросоюз заявил об отличной работе Хорватии по выполнению требований для членства и с 1 июля готов принять страну в качестве полноправного члена.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
"Еврокомиссия делает вывод, что Хорватия будет готова присоединиться к Европейскому союзу 1 июля 2013 года", - говорится в заключительном докладе Еврокомиссии по подготовке Хорватии к членству в ЕС.
Таким образом, балканская страна станет 28 членом Евросоюза.
Еврокомиссар по расширению и европейской политике соседства Штефан Фюле, оценивая прогресс Хорватии, отметил, что страна "проделала отличную работу и готова занять свое место в ЕС".
"Это настоящая веха в истории Хорватии. Годы упорного труда на пути к ЕС наконец увенчались успехом", - заявил он в Загребе 26 марта.
Фюле выразил уверенность, что вскоре и остальные западнобалканские страны последуют примеру Хорватии.
В октябре 2012 года ЕС поставил перед Хорватией целый ряд задач, которые страна должна была выполнить до предполагаемой даты вступления в Евросоюз, в частности, урегулирование ситуации вокруг приватизации судостроительных предприятий, продолжение борьбы с коррупцией и усиление пограничной полиции, которая будет охранять хорватские рубежи ЕС.
Жители Хорватии проголосовали за вступление страны в ЕС на всенародном референдуме в январе 2012 года. "За" тогда высказались 66,24% проголосовавших.
Среди 27 стран-членов Евросоюза соглашение о вступлении Хорватии в организацию пока не ратифицировали Словения, Дания и Германия.