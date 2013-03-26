Березовский говорил о самоубийстве, но друг ему не поверил

Российский олигарх и политик Борис Березовский незадолго до своей смерти говорил о возможности самоубийства.

Об этом один из близких друзей покойного рассказал ВВС. По словам собеседника журналистов, тогда он не воспринял эти слова всерьез.

Друг Березовского также подтвердил, что в последнее время тот принимал антидепрессанты.

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Ранее представители полиции округа Темз-Вэлли сообщили по результатам вскрытия тела умершего бизнесмена, смерть Березовского наступила от повешения.

Также напомним, что Березовского нашли мертвым в субботу, 23 марта, в его британском поместье. Его тело было обнаружено в ванной комнате, а рядом с ним лежал шарф.