Опубликовано последнее письмо Березовского к Путину

26 марта 2013, 18:53

В Интернете появился текст последнего письма Бориса Березовского к Владимиру Путину.

В Сети появился текст последнего письма Березовского

В Сети появился текст письма Бориса Березовского к Владимиру Путину.

Владимир Телегин, опубликовавший письмо в своем ЖЖ уверен, что этот "исторический документ" является последним посланием покойного олигарха к российскому президенту.

"Не спрашивайте меня, как оно попало ко мне в руки. Не спрашивайте, во сколько мне это обошлось. Трудно. Дорого", - отметил dr-ionych.

"Предваряя этот сенсационный документ, до которого еще не дотянулась рука ни одного журналиста, а пресс-секретарь Песков (глава пресс-службы Владимира Путина – прим. ред.) заявил, что письмо не будет опубликовано, я позволю себе небольшой комментарий.  Его писал явно сломленный человек, и тем удивительнее и страшнее, что его написал Борис Березовский, всегда казавшийся мне человеком несгибаемой воли", - подчеркнул блогер. 

"Владимир Владимирович!

Господин Президент!

Мы оба с Вами знаем цену слову, цену памяти, особенно если это касается политики.

Я готов открыто признать свои ошибки, более того, я их признаю сейчас, в этом письме. Многое из того, что я делал, говорил, не имеет оправдания и заслуживает сурового порицания.

Но, Владимир Владимирович! Мне уже 68 лет, я старик. 12 лет я провел в изгнании. Неужели, мои седины, моя вынужденная оторванность от Родины не искупили моей вины?

Владимир Владимирович, я скажу Вам честно, и прошу Вас поверить мне. Я тосковал по России с первого дня, и с каждым проведенным на чужбине днем моя тоска углублялась. Да, я еврей, но рожденный в России. Я русский, Владимир Владимирович. Я бы и рад был быть другим, - тогда я не испытывал бы этой муки, но я – русский. Оторванность от России убивает меня.

Прошу Вас, Владимир Владимирович, простить мне те проступки и слова, которые я совершил в ослеплении злости. Видит Бог, сегодня я все осознал и никогда – никогда – не поступил бы так.

Мне бы очень хотелось вернуться в Россию, на Родину. Я хочу умереть на своей земле. Это не пустые слова, поверьте, Владимир Владимирович. 

Я, как Вечный Жид, устал скитаться по земле.

Разрешите мне вернуться, господин Президент. 

Прошу Вас.

Умоляю.

С искренним уважением к Вам,
Борис Березовский".

Напомним, опальный российский олигарх был найден мертвым в одном из своих домов в Лондоне.

Вскрытие показало, что он умер от удушения – по одной из версий, он мог покончить с собой из-за финансовых проблем.

По данным СМИ, в последние месяцы жизни Березовский проходил курс лечения от депрессии и думал о смерти.

Врачи поставили Березовскому диагноз "клиническая депрессия" вскоре после того, как он проиграл громкий судебный процесс против российского олигарха Романа Абрамовича на сумму в 5,5 млрд долларов.

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