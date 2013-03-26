Премьер Польши хочет провести референдум о введении евро

Польский премьер готов объявить в стране референдум по вхождению страны в еврозону.
Премьер-министр Польши Дональд Туск высказался в пользу проведения в стране референдума о присоединении к зоне евро.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве, передает "Интерфакс".
"Я выступил бы за достижение соглашения о внесении изменений в конституцию, чтобы стало возможным проведение референдума о присоединении (к еврозоне)", - сказал премьер.
Между тем, последние данные опросов свидетельствуют о том, что большинство населения страны в случае проведения референдума выскажется против отказа от злотого и перехода на единую европейскую валюту.