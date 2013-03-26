Премьер Польши хочет провести референдум о введении евро

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказался в пользу проведения в стране референдума о присоединении к зоне евро.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве, передает "Интерфакс".

"Я выступил бы за достижение соглашения о внесении изменений в конституцию, чтобы стало возможным проведение референдума о присоединении (к еврозоне)", - сказал премьер.

Между тем, последние данные опросов свидетельствуют о том, что большинство населения страны в случае проведения референдума выскажется против отказа от злотого и перехода на единую европейскую валюту.