Охрану президента США впервые возглавит женщина

Руководить охраной главы Белого дома впервые будет женщина.
Президент США Барак Обама назначил главой Секретной службы, которая занимается охраной главы государства, агента Джулию Пирсон.
Об этом сообщили источники в администрации США, передает Lenta.ru.
Ранее Пирсон ранее работала в Секретной службе начальником штаба.
Она станет первой в истории женщиной на этом посту. Для утверждения Пирсон не нужно одобрение Конгресса.
Бывший глава Секретной службы США Марк Салливан подал в отставку в начале февраля.
Некоторые источники связывают его отставку с поведением подчиненных, которые были замешаны в скандале с колумбийскими проститутками во время визита Обамы на саммит Америк в Картахене. Салливан руководил службой семь лет, а общий его стаж в агентстве составил 30 лет.
Секретная служба США занимается охраной президента и его семьи, а также бывших глав американского государства, а также борется с подделками американской валюты и государственных облигаций.
До 2003 года служба являлась подразделением министерства финансов.