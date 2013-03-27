Охрану президента США впервые возглавит женщина

Президент США Барак Обама назначил главой Секретной службы, которая занимается охраной главы государства, агента Джулию Пирсон.

Об этом сообщили источники в администрации США, передает Lenta.ru.

Ранее Пирсон ранее работала в Секретной службе начальником штаба.

Она станет первой в истории женщиной на этом посту. Для утверждения Пирсон не нужно одобрение Конгресса.

Бывший глава Секретной службы США Марк Салливан подал в отставку в начале февраля.

Некоторые источники связывают его отставку с поведением подчиненных, которые были замешаны в скандале с колумбийскими проститутками во время визита Обамы на саммит Америк в Картахене. Салливан руководил службой семь лет, а общий его стаж в агентстве составил 30 лет.

Секретная служба США занимается охраной президента и его семьи, а также бывших глав американского государства, а также борется с подделками американской валюты и государственных облигаций.

До 2003 года служба являлась подразделением министерства финансов.