Адвокат: Березовский все просчитал и ушел красиво

Адвокат Александр Добровинский считает, что российский олигарх и политик Борис Березовский перед смертью все просчитал и специально "ушел красиво", чтобы получить порцию славы даже посмертно.

Об этом со ссылкой на Facebook Добровинского сообщает НТВ.

"Думаю, что дело было так: БАБ отличный математик, стратег и игрок, — не мог:

1. Броситься в воду — распухшее тело утопленника, мокрый костюм — все как-то не красиво;

2. Застрелиться — разговоры, заговоры, откуда оружие и убили те / убили другие;

3. Таблетки? Будет не ясность. Мерилин Монро — до сих пор не понятно случайно или нет наглоталась таблетками…", - написал адвокат.

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"А тут: шелковый шарф, роскошная ванна. И снова слава! Слава, в которой так хотелось немного покупаться еще раз! Услышать с того света: "Боря молодец! Красиво ушел!" И споры. Дикое количество споров: каким он был? Он все это просчитал… Так и сделал, как просчитал", - подчеркнул Добровинский.

Ранее "Главред" сообщал, что адвокат был первым, кто заговорил о возможности самоубийства опального олигарха.