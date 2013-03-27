КНДР официально предупредила ООН об угрозе войны

Власти Северной Кореи официально сообщили в ООН об угрозе войны на Корейском полуострове.

Об этом 27 марта, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает "Интерфакс".

"С разрешения министерства иностранных дел КНДР открыто информирует Совет Безопасности ООН, что ситуация на Корейском полуострове висит на волоске из-за провокаций ядерной войны со стороны США и их марионеток в Южной Корее", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 марта КНДР подняла по тревоге свои ракетно-артиллерийские части, в том числе стратегические ракетные подразделения и дальнобойную артиллерию. По данным ЦТАК, ракетным частям было приказано готовиться к нанесению ударов по континентальной территории США, а также по островам Гуам и Гавайи.

Таким образом, отмечает ЦТАК, власти КНДР намерены "продемонстрировать силу армии и непреклонное стремление северокорейского народа стоять на страже суверенитета и лидера своей страны посредством военных действий".

24 марта лидер КНДР Ким Чен Ын приказал сконцентрироваться на боевой подготовке частей Корейской народной армии, которым "предстоит нанести удары по цитаделям противника в случае чрезвычайной ситуации".

Действия КНДР стали ответом на подписание 22 марта Южной Кореей и США нового военного протокола, который даст возможность обеим странам совместно реагировать на малейшую угрозу со стороны Северной Кореи.