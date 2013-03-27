Жена Путина спустя год снова появилась на публике

Жена президента России Людмила Путина приняла участие в награждении лауреатов Горьковской литературной премии за 2012 год.

Ее публичное выступление стало первым за более чем год, прошедший со дня выборов президента РФ, передает ВВС.

О выступлении Путиной на торжественном вечере в Москве сообщила в своем микроблоге в Twitter депутат Госдумы от "Единой России" Светлана Журова, которая и выложила фотографию жены президента на церемонии награждения.

Людмила Путина открывала церемонию награждения лауреатов Горьковской премией.

"Мне приятно полагать себя принадлежащей к самой читающей стране мира. В связи с появлением других носителей информации, кто-то пытался предрекать книге гибель, но мы в нее верили и поддерживали ее. И мне особенно приятно, что сегодня эту премию получают, безусловно, одни из достойнейших писателей", - обратилась супруга президента РФ к собравшимся.

Выступление Людмилы Путиной стало первым за долгое время появлением первой леди на публике. После 2008 года она практически не баловала прессу своим вниманием, что дало повод для слухов, будто первая леди страны стала монахиней или развелась со своим мужем.

Обе эти версии были официально опровергнуты. Путин по-прежнему носит обручальное кольцо.

4 марта 2012 вместе с мужем она проголосовала на выборах президента РФ в Российской академии наук, предъявив открепительный талон, в отличие от супруга, голосовавшего по паспорту.