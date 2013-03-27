Новая версия ликвидации Бен Ладена: раненного террориста просто добили

Бойцы спецназа ВМС США ("морские котики") рассказали очередную версию ликвидации Усамы бен Ладена.

Новая версия была озвучена в эфире CNN

Участник операции в Пакистане рассказал, по его словам, "менее героическую", но правдивую историю.

Как и другие бойцы, которые рассказывали о событиях в Абботтабаде, "морской котик" говорил на условиях анонимности. Он согласился пообщаться с журналистом после того, как прочел статью в журнале Esquire, посвященную убийце главы "Аль-Каиды", представленным в тексте под псевдонимом Стрелок.

В материале говорилось, что "морской котик", который был "последним, кто видел главу "Аль-Каиды" живым" трижды выстрелил ему в лоб, когда Бен Ладен потянулся за оружием.

"Его лоб выглядел чудовищно. В его черепе была дыра в форме буквы "V" и мозги стекали прямо по лицу. Америка не хотела бы этого видеть", - заверил Стрелок.

Гость CNN, в свою очередь, представился как участник рейда в Абботтабаде, не уточняя, он ли убивал Бен Ладена, заявил, что статья Esquire совершенно не соответствует действительности.

"Во-первых, Бен Ладен не мог тянуться за оружием, так как оно лежало в месте, недосягаемом для него в тот момент. Мы обнаружили два автомата лишь после тщательного обыска комнаты. В итоге нашли их над дверным косяком. А с учетом того, что спецназовец проник в комнату через дверь, и стоял возле нее, а Бен Ладен находился в другом конце комнаты, террорист физически не мог завладеть оружием", - отметил рассказчик.

Вторым его аргументом было то, что предполагаемый убийца Бен Ладена не мог стрелять ему в лоб.

"Нашим ребятам был дан строгий приказ: не стрелять ему в голову. Так как это затруднило бы процедуру опознания", - сказал морской котик.

И третье – настоящий убийца Бен Ладена будет молчать об этом еще долго, чтобы не навлекать на себя опасность, а также из чувства товарищества, ведь "морские котики" так или иначе, ликвидировали террориста сообща.

Также он добавил, что убийство Бен Ладена было менее героическим, чем в показаниях Стрелка.

Когда "морские котики" ворвались в дом террориста, один из них заметил фигуру лидера "Аль-Каиды" на верхнем этаже, в то время как сам стоял внизу, и выстрелил. Когда он взбежал вверх по лестнице и зашел в спальню, в которой прятался Бен Ладен, тот уже был ранен.

Вместо того, чтобы прикончить Бен Ладена, он кинулся на двух женщин, находившихся в спальне, боясь, что на них могут быть пояса шахидов. В этот момент в помещение проникли другие "морские котики", которые и добили террориста.

Этот рассказ очень близок к тому, что описывал автор книги "Нелегкий день" Марк Оуэн (литературный псевдоним экс-спецназовца). В своих мемуарах он говорил, что лично застрелил Бен Ладена, когда тот лежал на полу.

По словам собеседника CNN, этой истории можно верить больше, чем той, что описана в Esquire, но его все же смущает факт того, что тот берет на себя ответственность за убийство, что настоящему "морскому котику" не должно быть свойственно.