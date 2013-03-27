Во Франции арестованы три пособника тулузского стрелка

Во Франции полицейские задержали троих подозреваемых в пособничестве "тулузскому стрелку" Мухаммеду Мера.

Об этом со ссылкой на французские СМИ сообщает РИА Новости.

Двое молодых мужчин были арестованы вечером во вторник в Тулузе, третий арест состоялся утром в среду в городе Кастр. По данным газеты Le Parisien, мужчина в возрасте около 30 лет был задержан в казарме. По мнению следствия, один из них мог помочь Мера приобрести скутер, на котором он впоследствии приезжал к местам преступления.

В январе полиция Франции уже задерживала предполагаемых сообщников "тулузского стрелка" — двух знакомых старшего брата Мера Абделькадера, которому предъявлены обвинения в причастности к убийству и участии в преступной группировке для подготовки терактов, а также в воровстве.

Ранее "Главред" сообщал, что нападение на школу Ohr Torah в Тулузе было совершено в марте 2012 года. Преступник на мотороллере подъехал к зданию и открыл стрельбу по группе учеников, родителей и учителей. Погиб 30-летний преподаватель, двое его детей и дочь директора колледжа. Три дня спустя Мухаммед Мера, признавшийся в убийствах детей, а также троих военных в Тулузе и Монтобане, был застрелен французским спецназом в результате операции по его задержанию.

фото: menly.fr