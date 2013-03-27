Лидер чеченских сепаратистов не верит в самоубийство Березовского

Ахмед Закаев не верит в то, что Борис Березовский находился в депрессии и мог под ее влиянием покончить с собой. Об этом один из бывших лидеров чеченских сепаратистов, получивший убежище в Великобритании и давно друживший с бизнесменом заявил в интервью Русской службе Би-би-си.

"Я не являюсь ни кассиром, ни бухгалтером Бориса Березовского. Я не подсчитывал (его средств). Но я не верю в то, что у него дела были так плохи, что он покончил жизнь самоубийством", - цитирует Закаева ИТАР-ТАСС.

По информации Би-би-си, он прилетел в Лондон, узнав о смерти беглого олигарха.

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"Мы с ним встречались, наверное, где-то месяц назад. После этого мы разговаривали только по телефону", - уточнил Закаев, объявленный Россией в международный розыск.

Как утверждают члены окружения Березовского, в последние месяцы жизни бывший российский бизнесмен страдал от тяжелой депрессии. По оценкам британских СМИ, опубликованные в понедельник результаты вскрытия тела Березовского "подкрепляют изначальные версии о суициде".

Также напомним, что адвокат Александр Добровинский считает: что Березовский перед смертью все просчитал и специально "ушел красиво", чтобы получить порцию славы даже посмертно.

фото, видео: bbc.co.uk