Саакашвили согласился ограничить свои полномочия

Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал поправки в Конституцию об ограничении права главы государства единолично назначать Кабмин в случае роспуска парламента.

Об этом заявил председатель законодательного органа Давид Усупашвили, сообщают Новости Грузии.

Поправки в Конституцию были утверждены парламентом 25 марта.

Согласно поправкам, президент не сможет после роспуска парламента, который трижды выразит недоверие представленному главой государства правительству, назначить этот кабинет министров. При этом будет сохранен прежний кабинет министров во главе с премьером, который ранее был отправлен в отставку.

Изменения предполагают также запрет на роспуск парламента "с мая месяца перед президентскими выборами до инаугурации новоизбранного главы государства".

"Это означает, что у президента Грузии больше не будет искушения использовать свое право на роспуск парламента, и парламент сможет работать спокойно", - отметил Усупашвили.

При этом он подчеркнул, что после вступления в силу поправок в Грузии "никто не сможет изменить ту власть и то правительство, которому доверяет народ, без проведения выборов".

Напомним, ранее лидер парламентского меньшинства Нугзар Циклаури заявил, что Саакашвили может использовать свое конституционное право на роспуск правительства и парламента страны.

По его словам, это право президентом будет использовано в том случае, если Грузия начнет менять внешнеполитический курс и новая власть примет решение о вступлении в какое-либо постсовесткое объединение