Киприотам придется неделю жить на 5 тысяч евро

С 28 марта, Кипр намерен на семь дней жестко ограничить возможности для транзакций.

Об этом ообщает греческая газета "Катимерини" со ссылкой на распоряжение Минфина Кипра за подписью министра Михалиса Сарриса, пишет РИА Новости.

В частности, по данным издания, будет запрещен вывоз наличности за пределы Кипра, транзакции по кредитным картам будут ограничены 5 тысячами евро, будет запрещено досрочное расторжение договоров по срочным депозитам. За импорт кипрские компании смогут расплачиваться только при предоставлении соответствующих документов.

Кроме того, по данным агенства, кипрские власти потребуют возврата на Кипр в 10-дневный срок всех доходов, полученных от экспорта или продажи имущества на территории Кипра. Также будет запрещено вывозить за рубеж суммы в валюте свыше трех тысяч евро на одно физическое лицо и на одну поездку. Банкам запрещено выполнять транзакции, целью которых является обойти установленные меры.

Контроль над движением капитала будет касаться всех счетов, платежей и переводов во всех кипрских банках, вне зависимости от валюты, в которой проводится операция, сообщает СМИ.

Ранее ЦБ Кипра заявил, что планирует открыть в четверг банки острова. Кипр первоначально планировал обложить "налогом" все депозиты, что вызвало панику среди вкладчиков.

Теперь Кипр обязуется провести санацию своей банковской системы в обмен на 10-миллиардный пакет кредитной поддержки со стороны ЕС и МВФ.