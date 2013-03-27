"Упоротого лиса" не пустили в Москву

Создательнице знаменитого интернет-мема отказали в проведении выставки
Об этом со ссылкой на организаторов сообщает Lenta.ru.
Причина отмены выставки Морзе в российской столице не называется.
Ранее "Главред" сообщал, что в октябре лис был продан за 330 фунтов стерлингов. В это время он уже был популярен в Рунете - пользователи социальных сетей сделали его персонажем многочисленных "фотожаб".
Например, в Сети можно найти коллажи, на которых чучело, получившее прозвище "упоротый лис", выступает в качестве героя известных картин, участвует в исторических событиях и встречается с известными личностями.
фото: lenta.ru