"Упоротого лиса" не пустили в Москву

Автор "Упоротого лиса", британская таксидермистка и художница Адель Морзе планировала провести вставку в Санкт-Петербурге, а затем привезти знаменитое чучело в Москву, однако получила отказ в проведении мероприятия.

Об этом со ссылкой на организаторов сообщает Lenta.ru.

Причина отмены выставки Морзе в российской столице не называется.

Ранее "Главред" сообщал, что в октябре лис был продан за 330 фунтов стерлингов. В это время он уже был популярен в Рунете - пользователи социальных сетей сделали его персонажем многочисленных "фотожаб".

Например, в Сети можно найти коллажи, на которых чучело, получившее прозвище "упоротый лис", выступает в качестве героя известных картин, участвует в исторических событиях и встречается с известными личностями.

фото: lenta.ru