Израиль и Турция начали дружить против Сирии

Турция восстанавливает с Израилем дипломатические отношения, замороженные после инцидента с захватом судна "Мави Мармара" 31 мая 2010 года возле берегов сектора Газа, в ходе которого погибли девять граждан Турции.

Об этом сегодня, 27 марта, заявил премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передают Вести.ру.

Этому потеплению способствовало несколько факторов. Во-первых, сыграло свою роль изменение ситуации вокруг Сирии: на этой неделе Джон Керри попросил Ирак перекрыть транзит военных грузов из Ирана, а Лига арабских государств (ЛАГ) вопреки собственному уставу одобрила оказание сирийской оппозиции военной помощи. В этой череде событий мир Израиля с Турцией кажется завершающим штрихом. Во-вторых, в Израиле недавно было сформировано новое правительство, поэтому Беньямин Нетаньяху теперь чувствует себя относительно свободно.

И в -третьих, недавно ему нанес визит президент США Барак Обама, по всей видимости, сумевший убедить израильского премьера в необходимости извинений.

Напомним, в конце прошлого года, 25 декабря Турция уже согласилась на невоенное сотрудничество с Израилем в рамках НАТО в обмен на установку по периметру сирийско-турецкой границы противоракетных комплексов "Patriot". Такое сотрудничество включает в себя обмен разведданными, а также, данными ПВО, однако, исключает совместные военные операции. Теперь принципиальная договорённость о снятии этого ограничения достигнута, осталось лишь закрепить её формально. А дальше начинать, собственно, сами действия.