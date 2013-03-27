Марк Цукерберг решил податься в политику

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг планирует создать в США политическое движение.

28-летний владелец самой популярной в мире социальной сети для начала станет полноценным лоббистом - бывший студент Гарвардского университета, по сообщениям журналистов, уже вложил 20 миллионов долларов в новую лоббистскую структуру.

Как ожидается, новое движение должно будет сосредоточиться на иммиграционной реформе, которой Цукерберг придает большое значение.

По его словам, слишком строгий иммиграционный контроль не позволяет нанимать на работу талантливых студентов из-за рубежа.

По данным издания, Цукерберг работает над созданием партии совместно со своим близким другом Джо Грином, который был его соседом по комнате в Гарвардском университете. В партии будут участвовать состоятельные друзья главы Facebook.

Также сообщается, что к созданию партии Цукерберг привлек ряд политических консультантов, в частности экс-главу Республиканского сенатского комитета Роба Джесмера, а также бывшего пресс-секретаря администрации Билла Клинтона Джо Локхарта.