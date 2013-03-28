Афера века: мошенник Мэдофф уверяет, что американские банки были его соучастниками

Cоздатель одной из крупнейших в истории финансовых пирамид Бернард Мэдофф уверяет, что крупнейшие американские банки знали о его махинациях.

Об этом он написал авторитетному изданию MarketWatch из федеральной тюрьмы в Северной Каролине, где отбывает 150-летний срок заключения, передает ИТАР-ТАСС.

74-летний Мэдофф пишет, что "банки были соучастниками преступления". Он намерен предоставить имеющиеся у него сведения властям США. Между тем финансовые комитеты палаты представителей и сената Конгресса США не подтвердили получение от него какой-либо информации.

Как сообщила газета The New York Times, в настоящее время власти проводят расследование в отношении Джей-Пи Морган Чейз по подозрению в том, что он не сообщил регулирующим органам о сомнительных финансовых операциях Мэдоффа. Все счета афериста были в этом банке.

Ранее Ирвин Пикард, назначенный судом попечителем жертв Мэдоффа, подал иски против банков "Ю-би-эс" /UBS/, "Эйч-эс- би-си" и "Джей-Пи Морган Чейз", обвинив их в том, что они "умышленно закрывали глаза на мошенничество", став таким образом его соучастниками. В общей сложности, Пикард требует от них выплаты в размере 17,4 млрд долларов.

Как известно, Мэдофф был арестован в декабре 2008 года. Спустя три месяца он признал, что на протяжении почти двух десятилетий обманывал инвесторов и регуляторов. От действий Мэдоффа пострадали около 3 млн человек по всему миру. Его афера обошлась им в 64,8 млрд долларов.

Мэдофф получил 150 лет тюрьмы за создание крупнейшей в мире финансовой пирамиды, в которую оказались втянуты инвесторы со всего мира. Среди них оказались не только самые состоятельные граждане США и знаменитости, но и крупнейшие мировые банки - BNP Paribas, HSBC, Credit Agricole, Societe Generale, Natixis, Nomura, Royal Bank of Scotland, UniCredit. Общий ущерб, нанесенный клиентам компании Мэдоффа, оценивается почти в $65 млрд.