Саудовскую Аравию накрыло снегом

В южной части Саудовской Аравии выпал снег.

Об этом сообщает местное издание Emirates 24/7.

Как указывается в сообщени, "горы и поселения на юге Саудовской Аравии укрыло белое покрывало. Снег и дождь шли в течение нескольких часов во вторник в южных провинциях Нажран и Асир, неподалеку от границы с Йеменом".

Все вкрыто белым снегом: поселения, города и горы. Это составляло разительный контраст с желтым песком пустыни и зеленой растительностью. "Пейзажи на фотографиях в саудовских газетах можно было легко спутать со швейцарскими видами или снимками из других европейских стран, которые попали в снежный плен", - пишет издание.

Снегопады в королевстве были также в январе этого года.

Снег в засушливой Саудовской Аравии бывает редко, а если и выпадает, то обычно только в горах Джизан на западе страны.