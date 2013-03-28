В Перу автобус с туристами сорвался в пропасть: погибли 24 человека, 30 пострадали

В Перу в результате падения в пропасть рейсового пассажирского автобуса погибли 24 человека. Еще 30 - доставлены в больницы с тяжелыми травмами.

Как сообщили перуанские радиостанции, трагедия произошла на 84-м километре шоссе, соединяющего города Арекипа и Пуна, пишет ИТАР-ТАСС.

По предварительным данным, водитель автобуса по невыясненным пока причинам не справился с управлением, в результате чего машина рухнула в пропасть на глубину 120 метров.

Напомним, подобная авария произошла на севере Индии. 12 человек погибли, еще 13 получили ранения в результате падения автобуса в ущелье.

Также на северо-западе Пакистана микроавтобус, перевозивший военнослужащих, упал в ущелье, в результате чего как минимум 24 солдата погибли.