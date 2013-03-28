Расследованием смерти Березовского займется спецуполномоченный королевы

Коронерский суд Виндзора примет решение, есть ли основания для продолжения расследования смерти Бориса Березовского. Комиссия не ищет виновных и не выносит приговоров, хотя имеет полномочия заслушивать показания свидетелей.

Слушания должны открыться в местной ратуше, поблизости от замка-резиденции британской королевы, в 09:15 по местному времени (11:15 по киевскому времени). Местные обозреватели ожидают, что в соответствии со сложившейся практикой коронер по графству Беркшир Питер Бедфорд, под председательством которого начнутся слушания, заслушает краткое изложение свидетельств в отношении опознания тела и причин смерти, после чего процесс будет отложен на более поздний срок, пишет ИТАР-ТАСС.

В странах с англосаксонской правовой системой коронер — судебное должностное лицо, которое устанавливает обстоятельства смерти и выносит свой вердикт по поводу ее причин. Если коронерское расследование приходит к выводу, что причина смерти носила криминальный характер, то дело передается в уголовный суд. При этом коронерское дознание призвано только устанавливать факты, не оценивая вопросов распределения вины.

Напомним, Березовского нашли мертвым 23 марта в особняке своей бывшей жены. На теле Березовского следов насилия не обнаружили. Смерть, скорее всего, наступила от повешения. Основной версией по-прежнему остается самоубийство.