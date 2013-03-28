У найденного мертвым Березовского было сломано ребро

Из Англии поступают все новые подробности о смерти Бориса Березовского.

У опального олигарха, чья смерть, по официальным данным, могла наступить в результате повешения, как выяснилось, было сломано ребро, утверждают в семье.

Первоначальное вскрытие выявило, что у Березовского было сломано ребро, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источник в семье покойного.

При этом синяков на теле, как и сообщалось ранее, не оказалось, подтвердил родственник.

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Разобраться во всех обстоятельствах смерти бизнесмена, по-видимому, поможет начинающееся в четверг коронерское расследование, которое начнется в 11:15 (по киевскому времени) в городе Виндзор графства Беркшир.

Похороны Бориса Березовского состоятся не раньше, чем через шесть недель, когда полиция завершит положенные экспертизы и выдаст тело родным, предполагает издание. О том же ранее говорили и российские эксперты, отмечавшие, что до завершения расследования британцами не стоит и ждать от них сколь-нибудь подробной информации о ходе расследования. Специалисты также замечали, что из-за скудности поступающих с туманного Альбиона данных о результатах вскрытия тела покойного еще долго будут продолжаться спекуляции на тему возможного криминального характера его гибели.

С местом захоронения опального олигарха тоже пока ясности нет. Российские власти не исключили, что тело бежавшего из России в 2000 году Березовского может быть похоронено на Родине. Однако друзья покойного полагают, что он может обрести последнее пристанище в Лондоне или на территории Израиля.

Напомним, что о смерти Березовского стало известно вечером 23 марта. Его тело обнаружил на полу в запертой изнутри ванной комнате в поместье единственный охранник предпринимателя. Полиция опубликовала официальные результаты вскрытия тела Бориса Березовского - специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти.