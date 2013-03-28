Дочь Березовского написала некролог на смерть отца: он был исключительным человеком

Вторая жена покойного бизнесмена Бориса Березовского, которого на днях нашли мертвым в ванной комнате его особняка в Аскоте, Галина Бешарова опубликовала некролог в честь отца, написанный их дочерью.

По ее словам, Березовский был незаурядным родителем и больше всего заботился о том, чтобы дети им гордились. А его главными качествами были решимость, умение бороться за то, во что веришь, и радоваться каждому моменту жизни, передает ВВС.

"Ни в одном языке мира нет подходящих слов, чтобы выразить, каким человеком был мой отец и каким он продолжит быть. Единственное слово, которое более-менее точно характеризует моего отца, - это "исключительный", - написала Анастасия Березовская.

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Как сообщалось ранее, из Англии поступают все новые подробености смерти олигарха. Как утверждают источники в семье, у Березовского было сломано ребро.

Разобраться во всех обстоятельствах смерти бизнесмена, поможет начинающееся в четверг, 28 марта, коронерское расследование, которое начнется в 11:15 (по киевскому времени) в городе Виндзор графства Беркшир.

Напомним, Березовского нашли мертвым 23 марта в особняке своей бывшей жены. На теле Березовского следов насилия не обнаружили. Смерть, скорее всего, наступила от повешения. Основной версией по-прежнему остается самоубийство.