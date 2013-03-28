Ходорковский о Березовском: тяжело слышать, что Боря ушел навсегда, он очень любил жизнь

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий срок в карельской колонии, признался, что ему "очень горько" узнать, что умер Борис Березовский.

"Передали, что умер Березовский. Мы никогда не были друзьями, но знали друг друга больше двадцати лет. Это много", - написал Ходорковский в коротком сообщении, опубликованном на сайте Пресс-центра Ходорковского и Лебедева.

"Тяжело слышать, что Боря ушел навсегда. Он очень любил жизнь во всех ее проявлениях, ошибался, грешил, каялся и опять грешил. Я часто на него злился, а теперь его нет, и мне очень горько..." - признался экс-глава ЮКОСа, завершив письмо фразой: "Покойся с миром..."

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Примечательно, что в последнем интервью Forbes, данном за несколько часов до смерти, Березовский вспомнил Ходорковского и отозвался о нем с явным уважением. После слов Березовского о том, что он не должен был уезжать из России, корреспондент заметил, что тогда бы олигарх сейчас сидел в тюрьме, и задал вопрос, хотел бы он этого.

"У меня нет сейчас ответа на этот вопрос... Ходорковский... сохранил себя", - после долгой паузы, по свидетельству журналиста, вымолвил Березовский. "Это не значит, что я потерял себя. Но я пережил гораздо больше переоценок, разочарований. Ходорковский все же меньше. Я... потерял смысл жизни", - пояснил он.

Как сообщалось ранее, из Англии поступают все новые подробености смерти олигарха. Как утверждают источники в семье, у Березовского было сломано ребро.



Разобраться во всех обстоятельствах смерти бизнесмена, поможет начинающееся в четверг, 28 марта, коронерское расследование, которое начнется в 11:15 (по киевскому времени) в городе Виндзор графства Беркшир.

Напомним, Березовский умер 23 марта. Его тело в субботу днем обнаружил на полу в запертой изнутри ванной комнате в доме в британском графстве Беркшир. Полиция опубликовала официальные результаты вскрытия тела Бориса Березовского, согласно которым специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти, однако нашли следы повешения. Ни об убийстве, ни о суициде пока официально не сообщалось.