Полиция раскрыла обстоятельства смерти Березовского

Полиция обнародовала данные, которые могут пролить свет на обстоятельства смерти Бориса Березовского, найденного мертвым в ванной своего дома в Великобритании.

Как сказал главный инспектор полицейского округа Темз-вэлли Марк Уистл на открытии дознания по факту смерти бизнесмена, на шее Березовского в момент, когда его обнаружил охранник, было нечто, похожее на шнур или перевязочный материал, пишет РИА Новости.

"Такой же кусок материала был найден на душевой перекладине", — сказал инспектор.

В ходе начавшихся сегодня в Великобритании коронерских слушаний по факту смерти Бориса Березовского потерпевшего официально именуют Платон Еленин. "Именно под этим именем и фамилией, которые он принял в Великобритании в 2003 году, он и будет упоминаться в документах слушаний", - сообщил представитель британской полиции, пишет ИТАР-ТАСС.

Возле здания Виндзорского Гилдхолла, где проходят коронерские слушания по факту смерти предпринимателя Бориса Березовского, собрались порядка 40 журналистов мировых СМИ. Сотрудники управления полиции долины реки Темза следят за порядком на прилегающей территории. Во время заседания запрещено использование любого видео- или аудиозаписывающего оборудования.

Местные обозреватели полагают, что, в соответствии со сложившейся практикой, коронер по графству Беркшир Питер Бедфорд, под председательством которого начнутся слушания, вначале заслушает свидетельства по опознанию тела и по версиям причин смерти Березовского. Затем процесс будет отложен на более поздний срок.

Напомним, в английском городе Виндзор 28 марта начались коронерские слушания по факту смерти предпринимателя Бориса Березовского. Они проходят в присутствии журналистов из ведущих мировых СМИ.