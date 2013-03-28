Березовский мог умереть за 18 часов до обнаружения его тела

Тело Бориса Березовского могло быть обнаружено через 18 часов после смерти.

Об этом сообщает интернет-сайт британского издания Guardian со ссылкой на данные, обнародованные на открытии дознания по факту смерти бизнесмена, пишет РИА Новости.

"Его в последний раз видел живым около 9.05 вечером 22 марта тот же работник, (который нашел его мертвым в субботу во второй половине дня)", — цитирует газета слова главного инспектора полицейского округа Темз-вэлли Марка Уисла.

Читайте также все о смерти Березовского здесь

Как сообщалось ранее, на процедуре дознания инспектор сообщил, что на шее Березовского в момент, когда его обнаружил охранник, было нечто, похожее на шнур или перевязочный материал. По его словам, такой же кусок материала был найден на душевой перекладине.

Напомним, в английском городе Виндзор 28 марта начались коронерские слушания по факту смерти предпринимателя Бориса Березовского.