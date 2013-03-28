Березовскому могли помочь умереть - СМИ

Британская полиция окончательно не исключает вероятность причастности "третьей стороны" к смерти Бориса Березовского.

"Мы не можем окончательно отвергнуть эту версию", - ответил детектив полиции округа Тэмз-Вэлли Марк Биссел на вопрос о том, может ли к смерти Березовского быть причастна третья сторона, пишет Интерфакс.

В полиции также сообщили, что дознание по делу о смерти опального олигарха приостановлено. Дата его возобновления будет объявлена позже.

Смерть Бориса Березовского: все подробности

На коронерских слушаниях по делу о смерти 68-летнего олигарха уже появилась информация о том, что на шее Березовского, тело которого нашел в ванной комнате его дома под Лондоном телохранитель, был завязан узел из ткани.

Напомним, Березовский был найден мертвым в одном из своих домов в Лондоне 23 марта. Вскрытие показало, что он умер от удушения.