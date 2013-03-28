Бомбардировщики США нанесли удар по учебным целям в Южной Корее

Стратегические бомбардировщики В-2 Spirit успешно "нанесли удар" учебными боеприпасами по условным целям на территории Южной Кореи.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Эти учения прошли через два дня после того, как власти КНДР заявили о повышении боевой готовности вооруженных сил для возможного нанесения ударов по американским военным базам.

Представители Стратегического командования вооруженных сил США заявили, что два самолета В-2 Spirit, способные нести ядерное оружие, в рамках планового учебно-боевого полета вылетели с авиабазы постоянного базирования "Уитмэн" в штате Миссури, преодолели расстояние более 20 тысяч километров и успешно поразили условные цели на одном из полигонов на территории Южной Кореи.

Вылет созданных по технологии "стелз" малозаметных для радиоэлектронных средств самолетов осуществлялся в рамках проводимых армиями США и Южной Кореи с 1 марта по 30 апреля крупномасштабных военных учений Foal Eagle.

При этом западные аналитики отмечают, что использование командованием ВС США самолетов В-2 может еще больше накалить обстановку на Корейском полуострове. Ранее СМИ сообщали о полетах в ходе учений стратегических бомбардировщиков ВВС США В-52, способных нести ядерное оружие.

Вскоре после этого Пхеньян заявил о повышении боевой готовности своих ракетных и артиллерийских частей, которые якобы способны нанести удары по американским военным объектам на острове Гуам и Гавайях, а также в континентальной части США.

Напомним, в начале марта Северная Корея в знак протеста против проведения совместных учений США и Южной Кореи отказалась от всех соглашений с Южной Кореей о ненападении, а также прекратила действие Соглашения о перемирии, которое было заключено для окончания Корейской войны 1950-1953 годов с США, воевавшими тогда под флагом ООН.

Кроме того КНДР выступила с угрозой нанести ядерный удар по территории США.

Также вчера, 27 марта, стало известно о послании Пхеньяна к Совету Безопасности ООН, в котором Северная Корея просила обратить внимание на взрывоопасную обстановку на Корейском полуострове и угрозе войны, существующей там.