Путин ночью поднял по тревоге Черноморский флот

Президент России Владимир Путин в 4 часа утра по московскому времени объявил крупные учения российской армии в Черном море.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Приказ о начале внезапных крупномасштабных учений в районе Черного моря был отдан с борта самолета, на обратном пути с саммита в Южной Африке.

"Сегодня в 4 утра президент РФ и верховный главнокомандующий отдал приказ начать крупномасштабные военные учения в районе Черного моря. Речь идет о крупномасштабной внезапной проверке-учениях", — сообщил пресс-секретарь Путина - Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, может ли Путин с какой-либо точки понаблюдать за ходом учения, Песков сказал: "Может, он - главнокомандующий".

При этом Песков не стал говорить, когда именно это может произойти.

"Этого я не могу сказать. По мере поступления информации мы продолжим вас информировать", — отметил пресс-секретарь.

Основная цель этих учений — проверить боеготовность и слаженность действий подразделений, добавил он.

"Это действительно была внезапная проверка", отметил Песков, и подчеркнул, что именно в это время министр обороны получил конверт с соответствующим приказом.

"Всего в учениях примут участие 36 кораблей, базирующихся в Севастополе и Новороссийске, военная авиация, войска быстрого развертывания, в частности ВДВ, морская пехота, а также силы специального назначения – спецназ ГРУ Генштаба. Всего – порядка семи тысяч военнослужащих и около 250 бронированных машин.

"Корабли Черноморского флота уже на рейде, они вышли из Севастополя. Планируется, что будет произведено десантирование подразделений на трех полигонах, находящихся на территории Российской Федерации. Основная цель — проверить боеготовность и слаженность действий различных подразделений", - сообщил пресс-секретарь.

Песков не ответил на вопрос, сколько продлятся учения, указав, что всю остальную информацию можно будет получать из Генштаба обороны.

Позже источник в военном ведомстве сообщил, что учения продлятся до конца недели.

Отметим, что это уже не первые внезапные учения российской армии в этом году. Ранее подобные проверки состоялись в подразделениях Центрального и Южного военных округов, ВДВ и военно-транспортной авиации.

Так, в конце февраля парашютно-десантный полк из-под Москвы был переброшен на Урал на 20 военно-транспортных самолетах.

Полк ВДВ со штатным вооружением совершил марш на аэродром погрузки, после чего самолетами Военно-транспортной авиации был переброшен вместе с техникой в назначенный район Уральского региона (аэродром Шагол).

"В переброске войск и техники было задействовано 20 военно-транспортных самолетов", — сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, тогда в проверке боеготовности войск приняли участие около 7 тысяч военнослужащих, несколько сотен единиц военной техники и около сорока летательных аппаратов различного назначения.

Подобная проверка боеготовности и боеспособности стала первой за 20 прошедших лет.

При этом внезапной она оказалась не только для обычных солдат, но и для командующего ВДВ генерал-полковника Владимира Шаманова.

"Мне в четыре утра позвонил оперативный дежурный и сообщил, что войска должны быть приведены в полную боевую готовность. Эта проверка была для меня внезапной, заявил он тогда", — заявил он.

По итогам этих учений был вскрыт ряд системных недостатков в состоянии боевой готовности, объявил ранее начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.