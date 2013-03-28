Похороны Березовского пройдут не раньше мая – британские СМИ

Работа британских патологоанатомов по установлению причин смерти Бориса Березовского продлится еще не менее шести недель.

Об этом со ссылкой на британскую радиостанцию BBC сообщает ИТАР-ТАСС.

"Таким образом, самая ранняя дата, когда могут состояться его похороны - начало мая", сообщают бритаснкие СМИ.

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Напомним, что лондонская газета Guardian со ссылкой на близких предпринимателя сообщила сегодня, что "в ходе вскрытия у него обнаружен перелом ребра". "Однако синяков на теле Березовского нет", - подчеркивает издание.

По итогам проведенного в начале нынешней недели вскрытия полиция заявила, что следов борьбы на теле Березовского нет.