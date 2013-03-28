Чиновник из Черногории попался на сексе в рабочем кабинете: опубликовано видео

Руководитель службы финансового контроля Черногории Мирослав Иванишевич втянут в скандал: в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как он занимается сексом с неизвестной женщиной прямо в своем кабинете.

Чиновник говорит, что случайная любовница давно его шантажирует, сообщает Вести.ру.

По его словам, женщина считает, что забеременела от одного из ведущих финансистов страны и требует, чтобы чиновник взял на себя ответственность за их будущего ребенка. На опубликованном в Сети видео, которое явно снято скрытой камерой, чиновник запечатлен в трусах, рубашке и футболке.

Девушку, с которой у него была интимная связь, в кадре нет, но Инванишевич ведет с ней разговор. Он спрашивает: "Тебя можно назвать нимфоманкой?" На что его собеседница отвечает: "Мне просто нравиться заниматься с тобой любовью".

На днях местная прокуратора признала эти кадры подлинными. В свое оправдание Иванишевич заявил, что занимался внебрачным сексом всего один раз и в свободное от работы время. По данному делу ведется следствие.

Как сообщают местные СМИ, осенью минувшего года на героиню скандального видео было совершено нападение. Главным подозреваемым по этому делу проходила жена Иванишевича, однако никаких доказательств на нее властям собрать не удалось.

Напомним, в январе текущего года в центре эротического скандала оказался премьер-министр Сербии Ивица Дачич после того, как принял участие в записи рейтингового шоу "Миссия невыполнима" на сербском телеканале Pink. Политика интервьюировала телеведущая без нижнего белья, а их разговор снимала скрытая камера