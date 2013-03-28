ДТП в России: фура врезались в автобус с детьми, погибли 6 человек

В Вологодской области России произошло масштабное ДТП, в автобус с детьми врезалась легковушка и грузовик. В результате аварии погибли шесть человек и 23 пострадали.

Об этом со ссылкой на областной ГИБДД сообщает ИТАР-ТАСС.

"По предварительным данным, в ДТП в Череповецком районе погибли шесть человек и 23 получили травмы различной степени тяжести", - уточнил собеседник агентства. В то же время в МЧС привели другие данные: шесть человек погибли и 21 ребенок с травмами госпитализирован.

В ГИБДД привели подробности ДТП. "На 112-м км автодороги Вологда — Новая Ладога в Череповецком районе мужчина 1971 г.р., управляя автомашиной ВАЗ-2115 при обгоне столкнулся со встречной автомашиной Scania с полуприцепом, которая, потеряв управление, выехала на полосу встречного движения", - сообщили в ГИБДД.

После этого она "лоб в лоб" столкнулась с автобусом Hyundai, следовавшим из Вологды в Санкт-Петербург. Большегруз двигался из Череповца в Вологду.

В автобусе находился 31 человек, из них 25 - дети. "Среди погибших детей нет", - сообщили в ГИБДД и МЧС.

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фото: 35.mchs.gov.ru