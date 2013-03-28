Северная Корея показала фото своего флота - с дорисованными кораблями

Западные СМИ уличили Центральное телеграфное агентство Кореи в распространении поддельных фото военно-морского флота КНДР.

Фоторепортаж с учений 26 марта ЦТАК опубликовало на своем сайте, а также передало снимки международным информагентствам, некоторые из которых опубликовали эти снимки, однако после того, как подделка была замечена, они были удалены.

На снимке высадки десанта на берег с катеров на воздушной подушке несколько таких судов оказались ненастоящими. Кадр, захвативший часть берега, представляет восемь катеров: три мчатся в отдалении, три в белых облаках брызг на подходе и еще два высаживают солдат на берег.

Но присмотревшись, эксперты поняли, что как минимум три из этих катеров являются копиями соседних.

Так, два судна оказались идентичными, как и два катера. Десантный воздухоход на снимке один, однако явно был не сфотографирован, а скопирован в изображение с другого снимка.

На других снимках того же участка берега, сделанных позже, у кромки воды видны шесть катеров – таким образом, два якобы исчезли.

По словам эксперта, на фото из Северной Кореи уже не в первый раз замечено неумелое редактирование.

Южным соседям КНДР тем временем не до шуток – Сеул при поддержке Вашингтона также провел военные учения – недавно был проведен танковый марш бросок вблизи Пхочхона, находящегося рядом с границей КНДР.

28 марта два американских бомбардировщика B-2 поразили цели на полигоне в Южной Корее, который находится за 20 тысяч километров от места их вылета.