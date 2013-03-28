Крупнейшая в истории атака хакеров снизила скорость Интернета

Крупнейшая хакерская атака в истории снизила скорость передачи данных в Интернете. Мишенью атаки стала компания Spamhaus, которая занимается противодействием рассылке спама.

Об этом сообщает BBC.

"27 марта стало известно, что серверы Spamhaus подверглись "крупнейшей DDoS-атаке в истории". Нападение началось в середине марта и, по всей видимости, продолжается до сих пор. Мощность DDoS-атак составляет 300 гигабит в секунду, при том, что мощности в 50 гигабит в секунду хватает для того, чтобы вывести из строя инфраструктуру крупной финансовой организации", - отметили в компании.

Как предполагают специалисты, вывод из строя блокировщиков Spamhaus сделал другие сайты в Сети более уязвимыми для DDoS-атак.

В результате были затронуты миллионы компьютеров и серверов по всему миру.

Расследованием инцидента занимаются специалисты из пяти разных стран.

Представители Spamhaus обвиняют в организации атак голландскую компанию Cyberbunker: ранее Spamhaus заблокировала ее серверы в связи с подозрениями, что компания предоставляет хостинг спамерам.

Представители Cyberbunker обвинили Spamhaus в злоупотреблении полномочиями.

В Spamhaus уверяют, что DDoS-атаки по заказу Cyberbunker организовали хакеры из России и ряда стран Восточной Европы.