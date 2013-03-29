Южная Корея заявила, что ракеты КНДР готовы к удару

Сегодня, 29 марта, на северокорейских объектах, где базируются ракеты средней и большой дальности, наблюдается повышенная активность.

Об этом передает агентство Рейтер со ссылкой на южнокорейские СМИ, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в ночь на пятницу приказал привести ракетные войска КНДР в состояние готовности к возможному удару по континентальной части США и американским военным базам в Южной Корее и в Тихом океане.

"В последние часы на ракетных объектах в КНДР резко возросло движение транспортных средств и военнослужащих", — заявил агентству Ренхап источник в военном командовании Южной Кореи.

По мнению экспертов, очередной виток напряженности на Корейском полуострове связан с использованием американским военным командованием стратегических бомбардировщиков-"невидимок" В-2 в ходе совместных учений с Южной Кореей.

28 марта, два таких самолета "нанесли удар" учебными боеприпасами по условным целям на территории Южной Кореи.

Как известно, 26 марта, Пхеньян уже заявлял о повышении степени боевой готовности своих ракетных и артиллерийских частей, которые якобы способны нанести удары по американским военным объектам. До этого СМИ сообщили о полетах в ходе учений стратегических бомбардировщиков ВВС США В-52, способных нести ядерное оружие

В начале марта Северная Корея в знак протеста против проведения учений США и Южной Кореи отказалась от всех соглашений с югом полуострова о ненападении и денуклеаризации, а также прекратила действие соглашения о перемирии, которое было заключено 50 лет назад. Кроме этого КНДР выступила с угрозой нанести ядерный удар по территории США.